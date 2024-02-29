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Экс-разведчик США раскрыл планы ЦРУ об ударе по России
После госпереворота в Киеве Центральное разведуправление США планировало нанести удар по России. Для этого на территории Украины началось строительство военных баз, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«После поддержанного ЦРУ переворота в феврале 2014 года американская разведка совместно с украинскими коллегами начала строительство баз у российских рубежей с единственной целью — атаковать Россию», — заявил он.
Риттер напомнил, что о возможных атаках США не раз упоминал Президент России Владимир Путин, и его заявления не были беспочвенными.
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