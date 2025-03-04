Экс-работников «Каздорстроя» и их подрядчиков ждет суд за незаконное продление сделок

В Татарстане следователи завершили расследование уголовных дел в отношении главного механика, бывших инженера по организации эксплуатации и ремонту и заведующего ремонтно-механическими мастерскими ОАО «Каздорстрой», а также двух представителей подрядных организаций, обвиняемых коммерческом подкупе.

По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год, представитель компании-поставщика через инженера «Каздорстроя» передал главному механику предприятия свыше 1,3 млн рублей. Вознаграждение предназначалось за продление контрактов, ускорение согласования счетов и своевременную оплату поставок. Услуги посредника были оценены представителем фирмы более чем в 2 млн рублей.

Помимо этого, начальник ремонтно-механических мастерских «Каздорстроя» в период с 2019 по 2024 год получил около 300 тыс. рублей от двух коммерческих фирм за аналогичные действия.

Уголовные дела, утвержденные обвинительным заключением, переданы в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.