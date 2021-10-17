Экс-президента США выписали из больницы

Бывшего президента США Билла Клинтона выписали из больницы, сообщает РИА Новости.

Ранее американского экс-главу госпитализировали с заражением крови. Сегодня врачи сообщили, что Билл Клинтон выписан.

«Президент Клинтон был выписан сегодня из медицинского центра UC Irvine. Температура и содержание белых клеток в крови нормализовались», — заявил директор учреждения Алпеш Амин.

По рекомендациям медиков курс антибиотиков экс-президент закончит дома в Нью-Йорке.