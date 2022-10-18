Экс-президент США Обама призвал установить границы военной поддержки Украины

Чтобы избежать открытого противостояния с Россией, Соединенным Штатам необходимо установить границы поддержки Украины. Такое мнение бывший Президент США Барак Обама высказал в интервью подкасту Pod Save America.

«Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет. США, НАТО и остальные должны самостоятельно определить линии, исходя из расчета, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию между Россией, США и НАТО», — сказал бывший американский лидер.

По его мнению, Вашингтону и его союзникам нужно обдумать, какое оружие направлять на Украину и каким способом оказывать поддержку властям этой страны. Сам экс-президент не стал формулировать, где именно «должна быть проведена эта линия».

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине, инициированную Президентом РФ Владимиром Путиным. Страны Запада осудили это решение, начали ужесточать антироссийские санкции и оказывать различную помощь украинским властям.