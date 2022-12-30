Экс-Президент Польши признал, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны

Сейчас мир находится на пороге Третьей мировой войны. Сложившуюся ситуацию можно назвать «небезопасным хаосом», поделился в беседе с Polsat бывший Президент Польши Александр Квасьневский.

«С начала конфликта на Украине мир кардинально изменился. Это был конец одной эры и начало новой, неизведанной эпохи», — приводит его слова РИА Новости.

Политик уверен, что помимо украинского конфликта старый порядок нарушили избрание Джо Байдена в качестве Президента Соединенных Штатов, а также многолетние противоречия между Китаем и Тайванем. В сложившихся условиях любой, даже самый мелкий конфликт, может привести к глобальной катастрофе.

«Сам факт того, что мы говорим о начале Третьей мировой войны, ужасает. Но для нас это реальная возможность», — заметил Квасьневский.