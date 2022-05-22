Экс-президент «Лукойла»: ЕС не найдет замену российской нефти



В среднесрочной перспективе Евросоюз не сможет найти альтернативного поставщика нефти. Обе стороны пострадают от введения нефтяного эмбарго, заявил в интервью Financial Times бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

«Найти замену такому крупному поставщику энергоносителей, каким является Россия, невозможно даже в среднесрочной перспективе», - заявил бизнесмен.

Он подчеркнул, что резкий отказ от российской нефти ударит по всем участникам рынка и эти последствия будут долгосрочными.

По оценкам Алекперова, на строительство новой инфраструктуры, которая позволит перенаправить поставки российской нефти в другие страны, уйдут годы. Из-за этого России придется сокращать производство и консервировать скважины.

«Военные конфликты могут быстро завершаться, в то время как мировую энергетическую конфигурацию с помощью инвестиций и тяжелого труда выстраивали десятилетиями много поколений профессионалов. Нет никакой необходимости подрывать и разрушать все это», - высказал мнение нефтяник.