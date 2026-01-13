Экс-президент «Локомотива» проходит по делу об убийстве 2002 года

Фото: fclm.ru

Бывший президент московского ФК «Локомотив» Сергей Липатов обвиняется по делу об убийстве. Эту информацию у себя в разделе документов на официальном сайте опубликовал Одинцовский городской суд Московской области.

Следствие выдвигает обвинения Липатову по ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 105 УК РФ, согласно которому он является подстрекателем преступления, совершенного группой наемных лиц.

Согласно данным следствия, в 2002 году Липатов заказал расправу над директором юридической фирмы «Инюрконсалт» и советником министра путей сообщения РФ Александром Фоминовым.

Слушание в суде по данному делу состоится 22 января 2026 года.