Экс-президент Франции Николя Саркози получил год тюрьмы

Суд в Париже приговорил бывшего Президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы. Политик будет отбывать срок дома под электронным наблюдением, сообщает радио Sputnik.

Саркози признали виновным в превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года.

По данным следствия, избирательный штаб Саркози использовал фальшивые счета для встреч, которые организовывало PR-агентство Bygmalion, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию.