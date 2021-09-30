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30 сентября 2021  15:32

Экс-президент Франции Николя Саркози получил год тюрьмы

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Суд в Париже приговорил бывшего Президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы. Политик будет отбывать срок дома под электронным наблюдением, сообщает радио Sputnik.

Саркози признали виновным в превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года.

По данным следствия, избирательный штаб Саркози использовал фальшивые счета для встреч, которые организовывало PR-агентство Bygmalion, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию. 

#франция #николя саркози
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