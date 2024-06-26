Экс-президент Боливии Моралес заявил о попытке переворота с участием военных

Флаг Боливии

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В Боливии военные во главе с генералом Хуаном Хосе Суньигой предприняли попытку государственного переворота. Об этом заявил бывший Президент этой латиноамериканской страны Эво Моралес, пишет испанская газета El País.

Военные собрались на площади Мурильо города Ла-Пас — фактической столицы Боливии, именно там находится здание Правительства страны. Солдаты с помощью броневика проникли на территорию правительственного дворца.

Отправленный ранее в отставку с поста командующего армией (после высказанной готовности арестовать экс-президента Моралеса) генерал Суньига, выступая на площади перед зданием Правительства, заявил журналистам, что военные намерены «вернуть себе родину», отмечает газета El Deber.

При этом мятежный военачальник объяснил действия армии недовольством ситуацией, сложившейся в стране. По его словам, он «пока» сохраняет лояльность действующему Президенту страны Луису Арсе, но примет меры по «смене правительственного кабинета».

Луис Арсе в свою очередь призвал к соблюдению демократии. «Мы сообщаем о странных движениях некоторых подразделений боливийской армии. Демократию необходимо уважать», — написал он в социальной сети X (прежде Twitter).

Эво Моралес в этой же соцсети призвал «к гражданской мобилизации для защиты демократии перед лицом военного переворота, возглавляемого генералом Суньигой».

Вместе с тем экс-министр обороны в кабинете Моралеса Рейми Феррейра исключил возможность переворота, так как «военные части спокойны». «Это опасность для демократии, но это движение без будущего <...>», — уверен он.