Экс-пресс-секретарь мэра Казани стал директором по работе с госорганами УК «Дело»

Фото предоставлено Максимом Игнатьевым

Бывший пресс-секретарь экс-мэра Казани Камиля Исхакова Максим Игнатьев назначен директором по взаимодействию с госорганами и региональным программам УК «Дело».

УК «Дело» является головной компанией Группы компаний «Дело» – российского транспортно-логистического холдинга. Холдинг владеет и управляет сетью морских и железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров, фитинговых платформ и собственным флотом.

Максим Игнатьев родился 28 января 1978 года в Альметьевске. В 2002 году окончил Казанский государственный университет. Журналист. Кандидат социологических наук.

Работал в ряде СМИ Альметьевска.

С октября 2002 года по январь 2006 года – начальник Управления по связям с общественными организациями и средствами массовой информации администрации Казани.

С января 2006 года по сентябрь 2006 года – председатель правления Фонда развития массовой коммуникации РТ.

С сентября 2006 года по ноябрь 2007 года – начальник отдела внутренней политики и СМИ аппарата полпреда Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

С ноября 2007 года по январь 2014 года – замдиректора по связям и коммуникациям, начальник отдела социально-экономических проектов ОАО СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания).

С января 2014 года по июль 2015 года – замгенерального директора, директор по работе с государственными органами ОАО ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод).

С августа 2015 года по январь 2021 года – директор по развитию регионов, замдиректора по логистике, первый заместитель директора по связям и коммуникациям АО СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания).

С января 2021 года по апрель 2022 года – заместитель генерального директора, директор по связям и коммуникациям в АО НТК (Национальная транспортная компания).

С апреля 2022 года по февраль 2023 года – советник генерального директора ООО СГК (Сибирская генерирующая компания).

Кроме того, Максим Игнатьев является членом Общественного совета при Минприроды РФ.