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Экс-премьер Степашин: Переговоры с Киевом то же самое, что говорить с Гитлером
Переговоры с Киевом исключены, вести их с Владимиром Зеленским то же самое, что говорить с Гитлером в 1944 году. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал бывший Премьер-министр РФ Сергей Степашин, который в 1994-1996 годах входил в число руководителей операции по разоружению незаконных вооруженных формирований в Чечне.
«Вопрос только один сегодня. Это нанесение поражения нацистскому террористическому режиму. Другого пути нет», – сказал собеседник.
По его словам, единственное, что может устроить Россию сейчас, это капитуляция киевского режима. Другого пути, особенно после Курска, нет, считает Степашин.
Он также сравнил возможные договоренности с украинскими властями с заключением Хасавюртских соглашений в 1996 году, которыми закончилась первая 3-хлетняя операция по восстановлению конституционного порядка в Чечне.
«<...> мы вывели все войска, хотя боевики практически не контролировали Чеченскую Республику – знаю не понаслышке. Ну и что? Пришлось возвращаться в 1999 году», – подчеркнул он.
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