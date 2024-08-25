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Политика 25 августа 2024 10:47

Экс-премьер Степашин: Переговоры с Киевом то же самое, что говорить с Гитлером

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Переговоры с Киевом исключены, вести их с Владимиром Зеленским то же самое, что говорить с Гитлером в 1944 году. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал бывший Премьер-министр РФ Сергей Степашин, который в 1994-1996 годах входил в число руководителей операции по разоружению незаконных вооруженных формирований в Чечне.

«Вопрос только один сегодня. Это нанесение поражения нацистскому террористическому режиму. Другого пути нет», – сказал собеседник.

По его словам, единственное, что может устроить Россию сейчас, это капитуляция киевского режима. Другого пути, особенно после Курска, нет, считает Степашин.

Он также сравнил возможные договоренности с украинскими властями с заключением Хасавюртских соглашений в 1996 году, которыми закончилась первая 3-хлетняя операция по восстановлению конституционного порядка в Чечне.

«<...> мы вывели все войска, хотя боевики практически не контролировали Чеченскую Республику – знаю не понаслышке. Ну и что? Пришлось возвращаться в 1999 году», – подчеркнул он.

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