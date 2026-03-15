Экс-премьер РФ заявил, что в будущем россияне выберут дома вместо квартир

Россияне постепенно будут переселяться из квартир в частные дома. Такое мнение выразил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин, его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что решение жилищного вопроса напрямую влияет на демографию. Степашин отметил, что отдельная квартира способствует созданию большой семьи, а собственный дом меняет психологию человека и полностью меняет условия жизни.

Политик привел в пример регионы, где активно строят частные дома, и добавил, что это направление станет будущим страны. При этом он отметил, что переезд возможен только при наличии условий: развитой инфраструктуры, рабочих мест и удобной транспортной доступности.

Степашин добавил, что в России достаточно территории для строительства частных домов, а транспортная сеть делает передвижение между населенными пунктами все быстрее.