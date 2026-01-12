news_header_top
Происшествия 12 января 2026 15:39

Экс-премьер Грузии Гарибашвили признал вину в легализации незаконных доходов

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признал вину в легализации незаконных доходов. Генпрокуратура страны сообщила, что с ним заключена процессуальная сделка, по которой он приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу в 1 млн лари, передает ТАСС.

Суд уже утвердил меру пресечения и постановил изъять найденные у него дома деньги в пользу государства.

Уголовное дело в отношении Гарибашвили было возбуждено после обысков в октябре 2024 года. Тогда у него и ряда других бывших высокопоставленных чиновников нашли крупные суммы наличных и ценности. Следствие установило, что, занимая государственные должности, он тайно занимался бизнесом. В декларациях о доходах Гарибашвили указывал, что ежегодно получает денежные подарки от членов семьи, однако эти средства использовались для легализации доходов. Общая сумма таких поступлений превысила 830 тыс. лари, а объем незаконных инвестиций в семейную компанию, по данным следствия, составил более 3,6 млн лари.

Гарибашвили занимал пост премьер-министра дважды – в 2013–2015 и 2021–2024 годах, а также руководил МВД и Минобороны. В 2024 году он возглавил правящую партию «Грузинская мечта», но позже объявил об уходе из политики.

#Грузия #Уголовное дело
