Экс-председателя правления СНТ «Нефтехимик» отправили под арест за растрату

В Нижнекамске отправили под домашний арест бывшего председателя правления СНТ «Нефтехимик». Он обвиняется в растрате в курпном размере, сообщает прокуратура РТ.

По требованию Нижнекамской прокуратуры в отношении фигуранта дела, ранее обвиненного в хищении денег товарищества на покупку кондиционера в своем доме, возбудили еще два уголовных дела. Теперь его подозревают в растрате почти полумиллиона рублей на бетон и личный понтон для катера.

В октябре прошлого года мужчина был отстранен от должности на время следствия. Несмотря на это, он продолжил осуществлять полномочия и в итоге организовал очередное собрание по вопросу продления своих полномочий. После этого мужчину задержали.