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Происшествия 1 августа 2025 17:08

Экс-председателя правления СНТ «Нефтехимик» отправили под арест за растрату

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В Нижнекамске отправили под домашний арест бывшего председателя правления СНТ «Нефтехимик». Он обвиняется в растрате в курпном размере, сообщает прокуратура РТ.

По требованию Нижнекамской прокуратуры в отношении фигуранта дела, ранее обвиненного в хищении денег товарищества на покупку кондиционера в своем доме, возбудили еще два уголовных дела. Теперь его подозревают в растрате почти полумиллиона рублей на бетон и личный понтон для катера.

В октябре прошлого года мужчина был отстранен от должности на время следствия. Несмотря на это, он продолжил осуществлять полномочия и в итоге организовал очередное собрание по вопросу продления своих полномочий. После этого мужчину задержали.

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