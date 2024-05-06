Экс-председатель совета директоров «Норникеля» Филипьев найден мертвым

В Москве нашли мертвым бывшего председателя совета директоров горно-металлургической компании «Норильский никель» — 69-летнего Александра Филипьева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД, и на источник в территориальном отделе полиции.

Тело предпринимателя обнаружила его жена в воскресенье, 5 мая. Врачи скорой помощи констатировали, что Филипьев умер естественной смертью. С 2020 года банкир страдал онкологическим заболеванием, уточнил собеседник издания.

Александр Филипьев родился в Москве 2 февраля 1955 года. В 1977-м окончил Московский финансовый институт и начал трудиться в Госбанке СССР. В 1988–1993 годах работал в Международном банке экономического сотрудничества.

В 1993-м стал одним из основателей Объединенного экспортно-импортного банка (ОНЭКСИМ Банка) вместе с будущими миллиардерами Владимиром Потаниным и Михаилом Прохоровым. В 1998–2000 годах был председателем правления ПАО «Росбанк», а с 1998 по 1999 год — председателем совета директоров «Норильского никеля». В 2000–2002 годах — первый заместитель председателя «Росбанка».

В марте 2015 года возглавил временную администрацию банка «Таврический», а в июне стал председателем правления этой финансовой организации. В декабре 2016-го покинул данный пост, но продолжил работу в банке как член совета директоров. Помимо этого, входил в правление Ассоциации банков Центральной и Восточной Европы.