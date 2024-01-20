Экс-председатель Комитета по транспорту Казани возглавил Минстрой Новгородской области

Бывший председатель Комитета по транспорту исполкома Казани Амир Сафин с 12 января назначен главой Минстроя Новгородской области. Информация опубликована на сайте министерства.

«С 12 января 2024 года назначен министром строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области», — отмечается в краткой справке.

Перед назначением на должность — с 18 сентября 2023 года по 11 января 2024-го — был первым заместителм министра строительства, архитектуры и имущественных отношений региона. С 2022 по 2023 год занимал должность председателя Комитета по транспорту исполкома Казани.

Сафин — уроженец столицы Татарстана, в 2006 году окончил Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит». В 2022-м прошел повышение квалификации по программе «Эффективный руководитель нового времени».

Помимо работы в Комитете по транспорту Казани и Минстрое Новгородской области, трудился в казанском «Метроэлектротрансе».