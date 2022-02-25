Экс-пожарного из РТ будут судить за присвоение 2 млн незаработанной зарплаты

По версии следствия, с марта 2017 года по июнь 2021 года бывший пожарный ПЧ №2 ФГКУ «7 ОФПС по РТ» вместе со своим руководителем украли более 2,1 млн рублей, которые выплачивались ему в качестве зарплаты. При этом фактически он ее не заработал, так как не осуществлял трудовую деятельность.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Свою вину мужчина полностью признал, он находится под подпиской о невыезде. По решению суда автомобиль обвиняемого стоимостью 305 тысяч рублей арестован.

В скором времени дело будет направлено в Вахитовский районный суд Казани. Расследование в отношение его соучастника проходит в отдельном производстве и в данный момент приостановлено из-за его болезни. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.