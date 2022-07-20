Экс-посол Украины предложил премьеру Саксонии засунуть голову в морозилку

Бывший посол Украины Алексей Мельник вновь оказался в центре дипломатического скандала. В ответ на предложение премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера начать диалог с Россией, он предложил ему «засунуть голову в морозилку».

«Пардон, господин Кречмер, но украинцы выступают за то, чтобы вы засунули вашу голову в морозилку, чтобы охладить ваши пылкие фантазии о России», – написал Мельник на своей странице в «Твиттере».

Накануне премьер Саксонии уже не в первый раз заявил о том, что Киеву необходимо начать переговоры с Москвой. Он убежден, что выступить посредников в них должен Берлин. Кроме того, Кречмер неоднократно выступал против поставок западного оружия на Украину.

Напомним, в мае Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» в ответ на его отказ посетить Киев. Шольц отказался от поездки после того, как киевские власти не приняли Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера за якобы тесные связи с Россией. «Разыгрывать обиженную ливерную колбасу — не очень по-государственному», – заявил тогда Мельник, за что впоследствии извинения принес украинский лидер Владимир Зеленский.