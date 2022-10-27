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Политика
27 октября 2022  16:53

Экс-посол Украины потребовал у Германии лазерное оружие для сбивания беспилотников

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Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, известный миру по несколькоим громким дипломатическим скандалам, потребовал от Берлина предоставить Киеву лазерное оружие.

«Дорогие немецкие друзья, Украине срочно необходимо это современное высокотехнологичное оружие, чтобы сбивать убийственные российские ракеты и беспилотники-камикадзе и спасать жизни людей», – написал он в своем аккаунте в «Твиттере».

Свое сообщение он сопроводил ссылкой на публикацию немецкой газеты Welt, в которой сообщается об успешном испытании лазерного оружия. В статье уточняется, что оборонные компании MBDA и Rheinmetalle испытали лазерное оружие в боевых условиях.

Напомним, в отставку Мельника отправили в июле из-за многочисленных скандальных заявлений. Ему, в частности, принадлежит оскорбительное высказывание в адрес президента Германии Франка-Вальтера Штанмайера «обиженная ливерная колбаса», которое он допустил из-за отмены Штанмайером визита в Киев.

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