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Экс-послу США Салливану запретили въезд в Россию
МИД России внес в стоп-лист бывшего посла Соединенных Штатов Джона Салливана. Решение принято в качестве ответной меры на санкции со стороны Вашингтона, говорится в заявлении министерства.
В общей сложности принятый список содержит фамилии 227 американцев, которые «причастны к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней Администрации США, а также непосредственно вовлечены в антироссийские акции».
Поездки в Россию запрещены для ряда представителей исполнительной власти США, делового сообщества, медиаперсон и представителей академических кругов. Все они, подчеркнули в МИД, часто выступают с антироссийскими заявлениями и откровенной клеветой о внешней и внутренней политике РФ.
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