Экс-послу США Салливану запретили въезд в Россию

МИД России внес в стоп-лист бывшего посла Соединенных Штатов Джона Салливана. Решение принято в качестве ответной меры на санкции со стороны Вашингтона, говорится в заявлении министерства.

В общей сложности принятый список содержит фамилии 227 американцев, которые «причастны к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней Администрации США, а также непосредственно вовлечены в антироссийские акции».

Поездки в Россию запрещены для ряда представителей исполнительной власти США, делового сообщества, медиаперсон и представителей академических кругов. Все они, подчеркнули в МИД, часто выступают с антироссийскими заявлениями и откровенной клеветой о внешней и внутренней политике РФ.