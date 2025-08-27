Экс-помощника главы МВД Умнова приговорили к 12 годам по делу о взятках

Столичный суд провозгласил приговор экс-помощнику министра внутренних дел России, генерал-лейтенанту Сергею Умнову. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Умнов Сергей Павлович признан виновным в совершении 11 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере организованной группой), и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом», – указано в сообщении.

Также суд приговорил бывшего замначальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова к 11,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 25 млн рублей, экс-начальника управления ГИБДД ГУ МВД по региону Алексея Семенова – к 10,5 года заключения в колонии строгого режима. Бывший старший судебный пристав Елена Копьева приговорена к 10 годам колонии общего режима. Предприниматели Вячеслав Платонов, Олег Иванов и Андрей Царнец осуждены на сроки от 8 до 8,5 года колонии.

Как сообщает ТАСС, Абакумов, Умнов и Семенов были задержаны по делу о злоупотреблении полномочиями. Следствие считало их причастными к приобретению на средства фонда содействия программам ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области имущества в личных целях.

С 2012 по 2019 год Умнов был начальником ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, а затем стал помощником министра внутренних дел Владимира Колокольцева.