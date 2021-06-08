Экс-помощник Рейгана считает, что Байден должен пойти на сделку с Путиным

США следует пойти на сделку с Россией, так как изоляция и конфронтация с ней вряд ли сделает мир безопаснее, а сближение Москвы и Пекина несет угрозу Вашингтону. Об этом в своей статье написал бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу, сообщает РИА Новости.

«Байден может стабилизировать отношения, которые слишком важны, чтобы рушить их окончательно», — считает публицист.

Прежде всего, странам необходимо договорится о невмешательстве в выборы. По мнению Бэндоу, США гораздо больше виновны в этом, нежели Россия. Также Москве и Вашингтону нужно решить вопрос о запрете «операций» в киберпространстве. Экс-помощник также считает, что этого же следует придерживаться всем европейским странам.

Он отметил, что США не должны включать в список стран НАТО Грузию и Украину, потому что это не соответствует интересам Америки.

Ранее «Татар-информ» сообщало о том, что переговоры Байдена и Путина пройдут 16 июня в Женеве.