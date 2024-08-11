Экс-помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман считает, что Владимир Зеленский напал на Курскую область для того, чтобы поднять моральный дух ВСУ. Об этом передает РИА Новости.

«Политически, я думаю, Зеленский и компания пытались поднять моральный дух Украины, который очень низок, учитывая все потери, которые они понесли», — сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Фриман отметил, что этим «актом отчаяния» глава киевского режима пытался показать своим западным банкирам, что он всё еще может нанести урон России, однако это ему не удалось. Он добавил, что не слышал, живы ли вообще напавшие на российский регион войска, подчеркнув, что нападающая сторона всегда несет больше потерь на поле боя.

«И они попали прямо в российскую ловушку, на мой взгляд», — заключил Фриман.

Утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Президенту РФ Владимиру Путину о том, что продвижение противника было остановлено и что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.