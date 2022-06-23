Экс-полузащитник «Рубина» стал лучшим футболистом сезона в РПЛ

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа признан лучшим футболистом России по итогам сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ранее Нобоа был признан лучшим игроком РПЛ авторитетным порталом Transfermarkt. Первый зарубежным клубом сына министра гражданского флота Эквадора Нобоа стал казанский «Рубин», где он играл в 2007-2011 и 2018 гг., забив 24 гола в 119 матчах.

В прошедшем сезоне 37-летний эквадорец забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач в 25 матчах. Вместе с «Сочи» он выиграл серебряные медали РПЛ. Кроме того, в 2018 году Нобоа стал чемпионом России в составе «Зенита».

В свою очередь, лучшим тренером стал наставник питерского «Зенита» Сергей Семак. Как и Нобоа, Сергей становился чемпионом России в составе казанского «Рубина».

В 61 матче за казанцев уроженец Ворошиловградской области забил 12 мячей, затем был продан в питерский «Зенит». В качестве игрока Семак стал единственным россиянином, ставшим чемпионом страны в трех разных клубах: ЦСКА, «Рубин», «Зенит». Уже в роли главного тренера «Зенита» Семак четыре раза подряд приводил питерцев к золотым медалям чемпионата России.