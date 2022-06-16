Экс-полузащитник «Рубина» Шатов продлил контракт с «Уралом»

Бывший футболист казанского «Рубина» Олег Шатов продил контракт с «Уралом». Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

Соглашение футболиста с «Уралом» рассчитано до конца сезона 2022/23. Олег выбрал игровой номер «27».

Ранее футболист выступал на протяжении года в составе «Рубина», но был вынужден приостановить профессиональную карьеру из-за череды серьезных травм. В 25 матчах в составе казанского клуба Шатов отметился одним голом и тремя результативными передачами.

Стоит отметить, что 31-летний футболист является воспитанником екатеринбургского мини-футбола и футбола. Кроме того, хавбек известен по выступлениям за сборную России, «Зенит», «Краснодар» и «Анжи».