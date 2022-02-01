Экс-полузащитник «Рубина» Олег Шатов подписал контракт с «Уралом»

Бывший футболист казанского «Рубина» Олег Шатов подписал контракт с «Уралом». Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

Соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца сезона 2021/22. Олег выбрал игровой номер «27».

Ранее футболист выступал на протяжении года в составе «Рубина», но был вынужден приостановить профессиональную карьеру из-за череды серьезных травм. В 25 матчах в составе казанского клуба Шатов отметился одним голом и тремя результативными передачами.

Стоит отметить, что 31-летний футболист является воспитанником «Урала».