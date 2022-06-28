Экс-полузащитник «Рубина» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Бывший полузащитник питерского «Зенита» и казанского «Рубина» Магомед Оздоев может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, 29-летним россиянином интересуется ведущий клуб Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». Отмечается, что клуб готов предложить футболисту выгодный контракт, но сам игрок еще не определился со своим будущим, и у него есть предложения от других азиатских клубов.

Напомним, Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Полузащитник покинул клуб из Санкт-Петербурга по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта. Уроженец Грозного сделал себе имя в казанском «Рубине», в котором играл в 2014-2017 гг., забив 9 голов в 87 матчах. Затем Оздоев перешел в родной «Терек» из Грозного, откуда в 2018 году перебрался в «Зенит».