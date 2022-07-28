Экс-полузащитник «Рубина» Еременко перешел в финский ХИФК

35-летний полузащитник Роман Еременко стал игроком финского клуба ХИФК. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Хельсинки.

Отметим, что Еременко находился без команды с февраля 2021 года. Контракт с ХИФКом рассчитан до конца декабря этого года. В данный момент команда из Хельсинки, семикратный чемпион своей страны занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице чемпионата Финляндии, набрав семь очков в 15 турах.

В составе столичного ЦСКА Еременко становился чемпионом России в 2016 году, а в 2012-м вместе с «Рубином» он завоевывал Кубок и Суперкубок страны. Стоит отметить, что именно точный удар Романа в финальном матче, проходившем в Екатеринбурге, принес казанцам первый и пока последний Кубок страны.

В «Рубин» Еременко перешел из киевского «Динамо» в 2011 году за 6,5 млн евро. В 2011-2014 гг. Роман сыграл за «Рубин» 73 матча, в которых забил 11 мячей. Столько же матчей в активе Еременко и за национальную сборную Финляндии, 5 голов. «Рубин» продал хавбека в 2014 году в ЦСКА за 13 млн евро.

С февраля прошлого года хавбек стал свободным агентом после того, как он покинул «Ростов».