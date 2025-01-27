Экс-полузащитник «Рубина» Денис Бояринцев рассказал запоминающийся случай с Бердыевым

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Экс-игрок «Рубина» Денис Бояринцев в интервью «ТИ-Спорту» рассказал запоминающийся случай в карьере за годы работы с именитым тренером Курбаном Бердыевым.

«Историй с Бердыевым у меня огромное количество, можно долго рассказывать. Но львиную долю из них, наверное, в прессе не нужно освещать, еще чего лишнего сболтну (смеется). Могу поделиться забавным случаем с одной из тренировок. Я всегда любил на поле зарубиться, покусаться с легионерами, в двусторонке против них жестко сыграть кость в кость. И вот за мою чрезмерную активность Бердыев в один из дней как-то заставил меня наматывать круги по стадиону. Главное – только меня наказал, а тех, против кого я играл, не тронул. Тогда мне показалось это несправедливым. Сейчас понимаю, что это был дисциплинарный, воспитательный момент.

Хотя ничего такого в моих действиях не было. У каждого футболиста тех времен был характер, даже у легионеров. Начало нулевых – это ведь время зари приезда легионеров в Россию. Брали сильнейших иностранцев, и каждый старался доказывать свою состоятельность. Поэтому борьбы никто не стеснялся, все играли, работали на тренировках жестко. Но под раздачу Бердыева я все равно попадал больше остальных (улыбается)», – сказал Бояринцев.

Денис Бояринцев выступал за «Рубин» с 2001 по 2004 год. Вместе с командой полузащитник завоевал бронзовые медали чемпионата России по футболу.