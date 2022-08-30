Экс-полузащитник «Рубина» Давиташвили перешел в французский «Бордо»

Бывший полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили перешел в «Бордо». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Стоит отметить, что грузинский полузащитник батумского «Динамо» перешел в клуб из французской Лиги 2 на правах аренды.

Напомним, 21-летний футболист является воспитанником тбилисского «Динамо». В российской Премьер-лиге Давиташвили дебютировал в 2019 году в составе «Рубина», за который в общей сложности сыграл 28 матчей и забил 2 мяча.

Ранее партнер Зурико по «Рубину» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия перешел в итальянский «Наполи».