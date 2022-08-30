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Спорт
30 августа 2022  14:47

Экс-полузащитник «Рубина» Давиташвили перешел в французский «Бордо»

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Бывший полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили перешел в «Бордо». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Стоит отметить, что грузинский полузащитник батумского «Динамо» перешел в клуб из французской Лиги 2 на правах аренды. 

Напомним, 21-летний футболист является воспитанником тбилисского «Динамо». В российской Премьер-лиге Давиташвили дебютировал в 2019 году в составе «Рубина», за который в общей сложности сыграл 28 матчей и забил 2 мяча.

Ранее партнер Зурико по «Рубину» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия перешел в итальянский «Наполи».

#футбол #фк рубин #зурико давиташвили
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