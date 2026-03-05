news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 5 марта 2026 11:04

Экс-полицейского в РТ обвиняют в мошенничестве со взятками за снижение налоговых недоимок

Читайте нас в
Телеграм

Бывшего сотрудника полиции обвиняют в мошенничестве со взятками на снижение недоимок по налогам, сообщают в СУ СК России по РТ.

По версии следствия, в 2022 году одна из казанских фирм ожидала проверки от ФНС. Зная, что налоговая найдет недоимку, руководитель фирмы через посредников отправил 7,5 млн рублей старшему оперуполномоченному из отдела по противодействию коррупции УМВД России по Казани. Получив деньги, полицейский оставил их себе.

Его поймали только после обращения одного из посредников в полицию. Выяснилось, что примерно в это же время он получил и оставил себе еще одну такую же взятку размером 25 млн рублей от другой организации.

Дело направлено в суд.

#су ск россии по рт #борьба с коррупцией #Казань
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Единая Россия» утвердила календарный план предварительного голосования в Татарстане

«Единая Россия» утвердила календарный план предварительного голосования в Татарстане

4 марта 2026
Путин поручит Правительству РФ проработать возможный уход с газового рынка ЕС

Путин поручит Правительству РФ проработать возможный уход с газового рынка ЕС

4 марта 2026
Новости партнеров