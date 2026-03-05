Экс-полицейского в РТ обвиняют в мошенничестве со взятками за снижение налоговых недоимок

Бывшего сотрудника полиции обвиняют в мошенничестве со взятками на снижение недоимок по налогам, сообщают в СУ СК России по РТ.

По версии следствия, в 2022 году одна из казанских фирм ожидала проверки от ФНС. Зная, что налоговая найдет недоимку, руководитель фирмы через посредников отправил 7,5 млн рублей старшему оперуполномоченному из отдела по противодействию коррупции УМВД России по Казани. Получив деньги, полицейский оставил их себе.

Его поймали только после обращения одного из посредников в полицию. Выяснилось, что примерно в это же время он получил и оставил себе еще одну такую же взятку размером 25 млн рублей от другой организации.

Дело направлено в суд.