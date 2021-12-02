Экс-полицейского из Татарстана отправили за решетку за изнасилование 16-летней девушки

Как установило следствие, 29-летний бывший сотрудник ГИБДД ОМВД по Лениногорскому району познакомился с 16-летней девушкой в социальных сетях в прошлом году. Вечером 22 февраля, когда она пришла на свидание, мужчина надругался над ней.

Возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Мужчину признали виновным, и суд отправил его в колонию строгого режима на 9 лет.