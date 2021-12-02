news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
2 декабря 2021  17:28
Павел Климчак

Экс-полицейского из Татарстана отправили за решетку за изнасилование 16-летней девушки

news_top_970_100

Как установило следствие, 29-летний бывший сотрудник ГИБДД ОМВД по Лениногорскому району познакомился с 16-летней девушкой в социальных сетях в прошлом году. Вечером 22 февраля, когда она пришла на свидание, мужчина надругался над ней.

Возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Мужчину признали виновным, и суд отправил его в колонию строгого режима на 9 лет.

#суд #изнасилование #экс-полицейский
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное