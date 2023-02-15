Экс-подрядчик строительства пивзавода возместит «Татспиртпрому» 2,4 млн рублей убытков

ООО «ЮнионСтрой Плюс» из Казани компенсирует АО «Татспиртпром» убытки, связанные с подтоплением склада готовой продукции.

Эта компания выполняла для акционерного общества строительно-монтажные работы на объекте «Пивоваренный завод „Белый Кремль“» в Чистополе. Предприятие площадью свыше 153 тыс. кв. метров возводили на территории индустриального парка «Чистополь».

Договор подряда стороны заключили еще в ноябре 2017 года. Впрочем, в апреле 2021 года «Татспиртпром» из-за нарушения сроков работ и обнаруженных недостатков расторг контракт с подрядчиком, потребовав вернуть неосвоенный аванс.

А в июле того же года из-за разрыва сварного стыка трубы протекла ливневая канализация на складе готовой продукции пивзавода. В результате затопления помещения оказалась повреждена тара на сумму в 2,4 млн рублей.

Экс-подрядчик своей вины не признавал, утверждая, что выполнил работы в соответствии с проектной документацией. По его мнению, причиной ЧП стал ливень. В подтверждение своей точки зрения «ЮнионСтрой Плюс» представил ответ Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, согласно которому всего за 16 минут 10 июля выпало 13 миллиметров осадков, что соответствует 21% климатической нормы за этот месяц.

«Татспиртпром» обратился с иском в Арбитражный суд РТ. Назначенная в рамках дела экспертиза показала, что на вертикальном участке трубопровода отсутствуют крепления, ленты крепления и компенсационная муфта. А на горизонтальном участке не установлены неподвижные опоры. Таким образом, по данным специалистов, нарушение технологии монтажа привело к недостаточной механической прочности трубопровода.

Арбитражный суд РТ пришел к выводу, что требования «Татспиртпрома» к бывшему подрядчику о возмещении убытков в связи с ЧП обоснованы. На данный момент этот вердикт подтвердила уже третья судебная инстанция — Арбитражный суд Поволжского округа.