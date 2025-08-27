Экс-теннисистка Курникова и Иглесиас ждут четвертого ребенка

Соцсети Анны Курниковой

В семье экс-восьмой ракетки мира россиянки Анны Курниковой и ее супруга испанского певца Энрике Иглесиаса очередное пополнение, об этом сообщило издание Hola!.

44-летняя Курникова ждет четвертого ребенка. Появление на свет младенца произойдет в конце года, сказал источник близкий к семейной паре.

Курникова и Иглесиас вместе с 2001 года. А первенцы в их семье появились только через 16 лет.

В 2017 году Курникова родила двойню – сына Николаса и дочь Люси. А в 2020-м дочь Марию.

Напомним, Курникова является самой юной участницей Олимпийских игр в истории России. На Олимпиаде-1996 ей было 15 лет и 47 дней.

Последний сезон на профессиональном уровне Курникова провела в 2003 году и оказалась на 305 строчке мирового теннисного рейтинга. Наивысшим местом в рейтинге (8-е) россиянка удостаивалась в 2000-м году.