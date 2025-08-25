Экс-первая ракетка Мира Беккер о поведении Медведева: «Это «публичный срыв»

Фото: usopen.org

Немецкий теннисист и бывшая первая ракетка Мира в одиночном разряде Борис Беккер прокомментировал эмоциональное поведение россиянина Даниила Медведева на Открытом чемпионате США в первом круге.

«Мы называем это «публичный срыв». Думаю, ему нужна профессиональная помощь!» - высказался Беккер у себя в соцсетях.

Напомним, во время матча первого круга турнира в Нью-Йорке между Медведевым и Бенджамином Бонци, россиянин повернулся к французу и показал неприличный жест. А затем и вовсе повздорил с рефери.

Игра остановилась на шесть минут. В это время трибуны освистывали решение арбитра Грега Алленсворта, поддерживая Медведева.

Напомним, причиной возмущений стала ситуация, произошедшая в третьем сете. Француз неудачно сделал первый пас, попав в сетку. После чего на площадку неожиданно вышел фотограф, по ошибке посчитавший, что встреча завершена. В результате рефери в соответствии с правилами разрешил повторить первую подачу.

Позже в общении с прессой Медведев рассказал, что его ждет штраф за поведение во время матча.

Встреча завершилась победой французского спортсмена со счетом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.

US Open проходит c 24 августа по 7 сентября в Нью Йорке.