news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 10 декабря 2025 16:20

Экс-наставник «Вашингтона» об Овечкине: Он создал в раздевалке неповторимую атмосферу

Читайте нас в
Телеграм
Экс-наставник «Вашингтона» об Овечкине: Он создал в раздевалке неповторимую атмосферу
Фото: "Вашингтон Кэпиталз"

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро вспомнил об Александре Овечкине и рассказал о том, что позитивная атмосфера внутри раздевалки команды во многом заслуга россиянина. Также 70-летний специалист назвал Ови «большим ребенком».

«Он создал в раздевалке неповторимую атмосферу, где все играют за команду. Иногда видишь суперзвёзд, которые когда делают что-то замечательное, команда просто говорит: «Да-да-да». Но все в «Вашингтон Кэпиталз» искренне радуются, когда с Алексом случаются хорошие вещи, потому что он отвечает взаимностью и поддерживает их.

Он не из тех суперзвёзд, которые обладают таким высокомерием. Он приземлённый, это просто невероятно. Он хочет играть в видеоигры и заниматься всякими другими забавными вещами, он просто большой ребёнок, и именно это делает его таким обаятельным», – приводит слова Будро авторитетный портал RMNB.

Брюс Будро возглавлял «кэпс» с 2007 по 2012 годы. Последним клубом в его карьере в НХЛ стал «Ванкувер» в 2023 году.

В текущем сезоне на счету 40-летнего Александра Овечкина 29 (14+15) очков в 30 матчах.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МРОТ в Татарстане в 2026 году: размер, и как повлияет на зарплаты и пособия

МРОТ в Татарстане в 2026 году: размер, и как повлияет на зарплаты и пособия

9 декабря 2025
«За прошлое нападение на Шевырёву мне заплатили»: в Казани продлили арест

«За прошлое нападение на Шевырёву мне заплатили»: в Казани продлили арест

9 декабря 2025