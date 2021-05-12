Экс-наставник УНИКСа планирует провести переговоры с ЦСКА 

Главный тренер баскетбольной «Баварии» — итальянец Андреа Тринкьери планирует возглавить столичный ЦСКА, утверждают коллеги из итальянской Repubblica. Тринкьери семь лет назад вывел казанский УНИКС в финал Кубка Европы.

В начале апреля Тринкьери получил предложение о новом контракте от немецкого клуба, однако по-прежнему не принял решение. Главной причиной задержки, сообщает издание, является желание тренера провести переговоры с ЦСКА. 52-летний специалист ожидает результатов «Финала четырех» Евролиги, по итогам которого прояснится ситуация с нынешним наставником армейцев — греком Димитрисом Итудисом.

При этом, помимо «Баварии», за Тринкьери ведет борьбу итальянский «Виртус» (Болонья), уступивший УНИКСу в полуфинале нынешнего розыгрыша Кубка Европы 1-2 в серии. Клуб из Болоньи сделал известному тренеру уже второе предложение о контракте.

Напомним, что в нынешнем сезоне Тринкьери удалось впервые в истории «Баварии» вывести клуб в плей-офф Евролиги, где немецкая команда уступила в 1/4 финала «Милану» — 2-3. Специалист возглавляет мюнхенский клуб с сентября 2020 года, его контракт истекает по окончании сезона. Уроженец Милана, Тринкьери возглавлял УНИКС в сезоне 2013-2014 гг. Казанский клуб стал первым заграничным опытом Андреа, затем он работал в Германии с «Бамберг Броз» и с сербским «Партизаном».