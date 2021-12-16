Экс-наставник УНИКСа уволен из «Локомотива-Кубани»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» объявил об увольнении Евгения Пашутина с поста главного тренера команды, сообщает клубная пресс-служба кубанцев.

Исполняющим обязанности главного тренера станет Бранко Максимович. Как пояснил президент клуба Андрей Ведищев, увольнение тренера стало вынужденным шагом. Причиной стали турнирные неудачи Пашутина.

«В последнее время — уже довольно продолжительное — „Локо“ не показывал необходимого уровня игры, защиты и ротации. И эта ситуация вынудила нас принять это решение. Надеюсь, наши болельщики воспримут эту новость с пониманием», — пояснил Ведищев пресс-службе клуба.

Пашутин возглавлял «Локомотив-Кубань» с 2019 года, а также в 2012-2014 гг. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ-2021/22 с 5 победами и 3 поражениями, в том числе в Казани от УНИКСа. В Еврокубке краснодарцы идут на 3-й строчке в группе А с 5 победами и 2 поражениями. В тренерском штабе «Локомотива-Кубани» трудился и сын Пашутина Роман.

В качестве разыгрывающего Пашутин играл в казанском УНИКСе в 2000-2002 гг., затем работал в Казани главным тренером в 2010-2012, 2014-2017 гг. Уже тогда Роман Пашутин начинал тренерскую карьеру в качестве скаута. Пашутин-старший выигрывал Кубок Европы и с кубанцами, и с казанцами.