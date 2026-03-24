Экс-наставник «Спартака» Абаскаль уволен из мексиканского «Атлетико Сан Луис»

Испанский специалист Гильермо Абаскаль уволен с поста главного тренера мексиканского клуба «Атлетико Сан Луис». Как сообщает официальный сайт команды, стороны расторгли сотрудничество по взаимному согласию.

Абаскаль возглавил «Атлетико Сан Луис» в мае 2025 года. Под его руководством команда провела 32 матча, в которых одержала 10 побед, трижды сыграла вничью и потерпела 19 поражений. После 12 туров чемпионата Мексики клуб занимает 15-е место, набрав 11 очков.

Напомним, испанский тренер хорошо знаком российским болельщикам по работе в московском «Спартаке», который он возглавлял с июня 2022 по апрель 2024 года. В его послужном списке также такие клубы, как «Лугано», «Базель» и греческий «Волос».