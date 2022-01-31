news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
31 января 2022  10:08
Артур Халилуллов

Экс-наставник сборной России Черчесов одержал первую победу с «Ференцварошем»

news_top_970_100

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов одержал первую победу после назначения наставником венгерского клуба «Ференцварош».

Его команда в матче 18 тура чемпионата Венгрии обыграла на выезде «Уйпешт» со счетом 1:0. Это произошло во второй игре Черчесова на посту главного тренера «Ференцвароша».

Отметим, что команда Черчесова лидирует в чемпионате Венгрии. Напомним, что специалист был уволен с поста наставника сборной России после чемпионата мира по футболу.

Сейчас главным тренером сборной России является Валерий Карпин. Он готовит команду к стыковым матчам за право сыграть на чемпионате Европы летом 2022 года.

#станислав черчесов #сборная России по футболу #Футбол
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное