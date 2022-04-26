Экс-наставник сборной России Алекно встретился со студентами Поволжского университета

Бывший главный тренер мужской волейбольной сборной России Владимир Алекно и казанского «Зенита» встретился со студентами и сотрудниками Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма. Встреча с заслуженным специалистом состоялась в рамках лектория серии «Звезды спорта».

По словам экс-наставника казанского «Зенита», самое главное в тренерском деле – гореть сердцем и не опускать руки.

«Нет универсальной таблетки, выпив которую, вы станете великим тренером. Вы должны чувствовать, что это ваше призвание. Нужно образование, вы должны быть компетентным во всем. Но самое главное – нужно гореть сердцем и не опускать руки, потому что это непросто. Есть периоды в карьере, когда проигрышей больше, чем побед и в этот момент нужно сделать правильный анализ», – заявил Алекно.

Кроме того, специалист назвал Поволжский университет «кузницей талантов».

«Я всегда с гордостью говорил, что в Казани есть определенная «кузница талантов», которая готовит для «Зенита» кадры. Это очень важно! Я считаю, что этот путь от училища олимпийского резерва до «Академии» и «Зенита» дают уникальный результат», – подчеркнул тренер.

В заключении встречи Владимир Алекно оставил автографы на мячах и книгах, которые останутся на память в университете.