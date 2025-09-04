Экс-наставник «Рубина» Слуцкий назвал самый эффективный трансфер в РПЛ летом 2025 года

Экс главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал трансфер нападающего Вадима Ракова из «Локомотива» в «Крылья Советов» самым эффективным в РПЛ по итогам лета 2025 года.

«Для меня самый эффективный трансфер — это Раков. Ну это же трансфер, правильно? Из «Локомотива» в «Крылья». С первого же тура с потрясающей статистикой. В конце концов, и своим бывшим воткнул. Для меня он, потому что я его так хорошо в «Локомотиве»… Я слышал, естественно, эту фамилию, что говорили, но здесь реально вот он, мне кажется, из новичков...» — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В семи турах нынешнего сезона РПЛ Вадим Раков отметился пятью голами и двумя результативными передачами.