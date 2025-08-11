Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил введение нового лимита на легионеров

Фото: fc-baltika.ru

Экс главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта» оценил введение нового лимита на легионеров со следующего сезона в РПЛ.

«Возвращаемся к тому, что было (имеется в виду лимит 6+5, существовавший в РПЛ до 2019 года). Количество легионеров, на мой взгляд, требует сокращения. Слишком много игроков усредненного уровня. Клубы их покупают, потом отдают в аренды, а дальше продают за какую-то совсем смешную цену. Поэтому логика министерства спорта мне понятна. Лучше уж тогда пусть наши ребята играют, чем непонятные иностранцы какого-то совершенно посредственного качества. Если, например, уже в следующем сезоне в РПЛ валом поедут мастеровитые легионеры, оправдывающие затраты клубов на них, тогда можно вернуть обратно прежний лимит на легионеров.

Нужно же ведь еще понимать, что приглашение потока иностранцев в команду не гарант качества. Посмотрите вот сейчас, как стартовал «Зенит». Оказалось, что те легионеры, которых мы так все нахваливали летом, приехав в Россию, столкнулись с трудностями и пока не дают ожидаемого результата. То же самое касается и «Спартака». Поэтому, на мой взгляд, 5+10 – оптимальный вариант», – сказал экс главный тренер «Рубина».

С сезона РПЛ 2026/27 команды могут комплектовать составы с не более чем 15 легионерами. Пять иностранцев могут одновременно находиться на поле, еще десять могут быть в заявке.