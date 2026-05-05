Экс-наставник ЦСКА Челестини может возглавить «Хетафе»

Бывший главный тренер ЦСКА Фабио Челестини может возглавить «Хетафе» из Ла Лиги (высший дивизион в системе футбольных лиг Испании). Об этом стало известно от испанской газеты Marca.

По информации Marca, между испанским клубом и 50-летним специалистом уже идут переговоры. Известно, что нынешний наставник «Хетафе» Хосе Бордалас с большой долей вероятности покинет испанский клуб в ближайшее время. После 34 матчей «Хетафе» занимает седьмую строчку в Ла Лиге с 44 очками.

Летом 2025 года Фабио Челестини возглавил ЦСКА. Под его руководством московская команда становилась обладателем Суперкубка России и занимала лидирующие позиции на старте сезона.

В последних пяти играх российской Премьер-лиги «армейцы» трижды сыграли вничью и дважды уступили. В мае в ЦСКА объявили о расторжении контракта с Челестини по обоюдному согласию сторон. Также в Москве отказались от услуг всего тренерского штаба швейцарского специалиста. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Игдисамов.

По итогам 28 туров ЦСКА идет на шестом месте с 45 очками. Ближайший матч московская команда проведет 6 мая в рамках Кубка России против «Спартака».