Экс-наставник «Ак Барса» возглавил рижское «Динамо»

Новым главным тренером рижского «Динамо» стал Владимир Крикунов. Он присоединится к команде в ближайшее время, сообщает пресс-служба клуба.

Предыдущие три сезона 71-летний специалист работал в московском «Динамо». Ранее он тренировал «Автомобилист» (Екатеринбург), нижнекамский «Нефтехимик» (2001-2004, 2008-2011, 2013, 2014-2016). С казанским «Ак Барсом» Крикунов в 2000 году стал серебряным призером чемпионата России. В Казани специалист работал в 1999-2001 и в 2011-2012 годы.

Кроме того, Крикунов возглавлял сборные Словении, России, Белоруссии, Латвии и Казахстана. «Динамо» из Риги идет на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции: команда набрала 26 очков после 32 матчей. Напомним, что начинал сезон на посту главного тренера клуба Сергей Зубов.

В качестве хоккеиста Крикунов играл в рижском «Динамо» в 1976-1982 годах.