Экс-нападающий «Спартака» Локтионов перешел в СКА

Фото: spartak.ru

Нападающий Андрей Локтионов подписал контракт со СКА. Об этом сообщает пресс-служба петербургской команды.

Договор с Локтионовым рассчитан на два сезона, сообщает источник.

Напомним, в минувшем сезоне Андрей играл за «Спартак». В составе «красно-белых» Локтионов отыграл 64 матча, где забросил 17 шайб и отдал 16 передач в регулярном чемпионате. В Кубке Гагарина на счету Андрея два гола и восемь ассистов в 12-и матчах.

В минувшем сезоне «Спартак» занял третье место в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде «красно-белые» победили «Северсталь» (4-1), а во втором уступили «Салавату Юлаеву» (3-4).