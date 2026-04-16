Экс-нападающий «Салавата Юлаева» Умарк официально завершил карьеру

Экс-форвард «Салават Юлаева» и сборной Швеции Линус Умарк официально объявил о завершении игровой карьеры.

Последним клубом хоккеиста стал шведский «Лулео». За «Салават Юлаев» нападающий выступал с 2015 по 2020 год.

«Меня никогда не волновал идеальный финал. Важнее, чтобы закончил на своих условиях. Я играл до 39 лет, у меня не было никаких проблем со здоровьем. Невероятно счастлив тому хоккейному пути, который мне удалось пройти», – сказал Умарк шведскому онлайн-изданию «Expressen».

В НХЛ форвард выступал за «Баффало» и «Эдмонтон».