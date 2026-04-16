news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 16 апреля 2026 16:09

Экс-нападающий «Салавата Юлаева» Умарк официально завершил карьеру

Читайте нас в
Телеграм
Фото: hcsalavat.ru

Экс-форвард «Салават Юлаева» и сборной Швеции Линус Умарк официально объявил о завершении игровой карьеры.

Последним клубом хоккеиста стал шведский «Лулео». За «Салават Юлаев» нападающий выступал с 2015 по 2020 год.

«Меня никогда не волновал идеальный финал. Важнее, чтобы закончил на своих условиях. Я играл до 39 лет, у меня не было никаких проблем со здоровьем. Невероятно счастлив тому хоккейному пути, который мне удалось пройти», – сказал Умарк шведскому онлайн-изданию «Expressen».

В НХЛ форвард выступал за «Баффало» и «Эдмонтон».

news_right_1
news_right_2
news_bot
