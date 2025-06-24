Экс-нападающий «Салавата» Уилсон получит 60 млн рублей в «Сибири»

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Нападающий Скотт Уилсон будет получит в «Сибири» 60 млн рублей + 20 млн бонусами в первый год и 60 млн + 20 млн бонусами во второй год контракта. Об этом сообщает «Чемпионат».

В минувшем сезоне Уилсон выступал за «Салават Юлаев». За уфимскую команду он отыграл 30 матчей в регулярном чемпионате, где забросил девять шайб и отдал 14 передач. В плей-офф на счету Скотта 19 игр, семь голов и девять ассистов.

Уилсон также выступал в НХЛ, где всего отыграл 193 матча, забросил 20 шайб и отдал 31 передачу. В составе «Питтсбург Пингвинз» Скотт дважды взял Кубок Стэнли.

Напомним, в минувшем сезоне «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат КХЛ на втором месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф команда Виктора Козлова победила «Сибирь», а во втором – «Спартак» (по 4-3). В полуфинале уфимцы уступили «Локомотиву» (1-4), впоследствии взявшему Кубок Гагарина.