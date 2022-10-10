Экс-нападающий «Рубина» Мухаметшин осужден на 1.5 года за организацию подпольных казино

Бывший форвард «Рубина» Руслан Мухаметшин приговорён к 1.5 годам колонии общего режима. Об этом сообщает «Столица С».

По информации источника, Ленинский райсуд приговорил 40-летнего экс-футболиста и жителя Татарстана Руслана Мухаметшина к 1,5 годам общего режима за организацию подпольных казино. Бывшего игрока «Рубина» взяли под стражу в зале суда сразу после оглашения вердикта.

Кроме того, Руслан будет обязан выплатить государству 800 тысяч рублей.

Напомним, в составе казанского клуба Мухаметшин провел 21 матч, в которых записал на свой счет 7 голов и результативную передачу. Большую часть карьеры экс-футболист провел в составе саранской «Мордовии».