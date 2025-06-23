Экс-нападающий «Рубина» Мераби Уридия перейдет в «Факел»

Фото: rubin-kazan.ru

Экс-нападающий «Рубина» Мераби Уридия близок к переходу в воронежский «Факел». Об этом сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

Источник передает, что стороны сегодня обсудят последние детали контракта и определятся со сроком соглашения. Будет ли оно на два года или по схеме 1+1.

В минувшем сезоне Первой лиги Уридия в составе «Черноморца» стал лучшим ассистентом чемпионата (9 голевых передач). Также на счету нападающего 7 забитых мячей в 34 матчах.

За «Рубин» Мераби Уридия выступал в сезонах 2022/23 и 2023/24.